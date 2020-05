Honfleur. Le Naturospace reprend son envol pour la Pentecôte

Le Naturospace, parc de papillons et d'oiseaux tropicaux à Honfleur, rouvre ses portes au public le samedi 30 mai, pour le week-end de la Pentecôte.

Pour appliquer les contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 et au déconfinement, le site a diminué sa capacité d'accueil de moitié, les visiteurs auront donc plus d'espace pour découvrir les pensionnaires. Le Naturospace mettra à disposition du gel hydroalcoolique et prévoit diverses mesures pour que les gestes barrières soient respectés, tel qu'un sens de visite unique, 1 mètre minimum de distance entre chaque personne, etc. Quant au port du masque, s'il n'est pas obligatoire pour les touristes, il est très fortement conseillé.