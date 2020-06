Tennis de table, Pro A. Le SPO Rouen privé de titre malgré son parcours

Le SPO Rouen Tennis de table dominait la saison 2019-2020 de Pro A masculine avec 10 victoires pour seulement une défaite. Malheureusement, Robert Gardos et ses coéquipiers ont été stoppés dans leur lancée par le confinement. Ils ont donc été privés du titre de champion de France qui leur tendait les bras. "On a dominé le championnat et on était sur les rails pour le titre de Pro A, le premier titre haut-normand de l'histoire !", soupire Dominique Fache, le président du SPO. "Le sort en a décidé autrement et nous prive du titre, c'est un coup dur pour le club !"

En attendant, le staff a déjà élaboré une reprise par petits groupes mais attend toujours le feu vert de la Ville de Rouen.