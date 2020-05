Handball (N1). Romain Guillard passe de la JS Cherbourg au Caen Handball

Les Vikings de Caen ont réalisé un autre joli coup dans leur recrutement ! Quelques heures après la signature de Laurent Lagier-Pitre (ex-Vernon), les dirigeants du Caen Handball ont enrôlé Romain Guillard, demi-centre en provenance de la JS Cherbourg. Ce grand gaillard de 1,90 m évoluait sous les couleurs du rival cherbourgeois depuis trois ans et a notamment été champion de France avec Ivry et Dunkerque en 2007 et 2014. À 34 ans, il apportera de l'expérience au projet caennais.