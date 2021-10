Hand (N1M) : le Caen Handball continue de surprendre

Deux fois bourreau des Vikings la saison dernière, sans qu'aucune contestation ne fût vraiment possible, Rezé a subi les foudres du club bas-normand quelques mois – et un mercato – plus tard. Mais les Caennais ont souffert pour inverser la tendance anciennement dessinée. Caen était mené de deux buts à la mi-temps et c'était un moindre mal au vu de ce qu'il avait produit. Les Vikings ont mis trente minutes à entrer dans leur match.

Le doute est exclu

"On n'était pas bons, reconnaît Christian Le Moal. Il y avait peu de respect des consignes et pas d'intensité... Heureusement, Rezé n'y était pas non plus." La deuxième période fut d'une toute autre teneur. "On s'est dérouillé. On a retrouvé de l'efficacité et on a fait moins d'erreurs en défense." Les Normands sont d'abord revenus au score, puis ils ont pris les devants. L'addition aurait pu être plus salée, mais celle-ci suffit amplement au bonheur des Caennais.

Les voilà deuxièmes de Nationale 1, prêts à déjouer encore longtemps les pronostics. "Pour l'instant, je ne suis pas très impressionné par la N1, avance même Christian Le Moal. L'avantage de débuter ainsi, c'est que les gars ne doutent pas." Une dynamique à prolonger samedi 29 septembre en Coupe de France à Saint-Valéry-en-Caux.