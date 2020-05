Le Havre. Un duo normand à la joie déconfinée !

Quelques mots sur votre confinement déconfiné ?

"Nous sommes sœur et frère, avec une formation en musique classique, jeunes Havrais âgés de 21 et 20 ans et, grâce au confinement, nous avons déconfiné notre passion musicale."

La partition musicale ne fait pas oublier à Chloé d'autres notes à écrire avec, non plus de la musique, mais des chiffres et des lettres puisqu'elle étudie à l'université Paris Dauphine. Tandis que Timothé, lui, prépare un événement pour le compte du diocèse de Rouen (Ecclesia Campus), pendant son année de césure, post-licence.

La confiance comme clef d'harmonie ?

"Nous sommes en belle harmonie familiale et nous avons mis à profit ce temps confiné pour mettre ce projet musical à exécution et donner vie à Écoute-moi. C'est une chanson qui reflète une idée de l'amour, la joie et la confiance. Nous avons écrit les paroles ensemble."

Un clip sur YouTube 100% normand ?

Le clip à découvrir sur YouTube a été tourné pendant le confinement. "On a fait appel aux fans de notre page Facebook en leur disant que nous avions besoin d'eux et de leur créativité." Une trentaine de personnes à travers la Normandie a donc participé. "Un bel engouement. Des amis et quelques membres de la famille ont aussi joué le jeu." Trois jours après la mise en ligne du clip, le duo cumulait déjà plus de 7 000 vues et 550 nouveaux abonnés. "Nous avons reçu de magnifiques témoignages."

Regardez le clip en streaming : Écoute-moi