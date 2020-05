Caen-la-Mer . Les bibliothèques rouvrent via des drives piéton

Après deux mois de confinement, les bibliothèques de Caen, Ifs et Hérouville-Saint-Clair reprennent leurs activités à partir de mardi 26 mai.

Elles mettront toutes en place un système de drive piéton, mais seule la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville ouvrira ses rayonnages au public, avec une jauge limitée. Des points de renseignements permettront d'obtenir des informations et une aide à la réservation. Il sera en revanche impossible de s'installer aux tables ou aux ordinateurs.

Dans les autres bibliothèques, les usagers pourront reprendre leurs lectures grâce à un drive piéton. Il leur sera possible de retirer des livres, CD, DVD, etc. comme ils vont récupérer leurs courses. Les réservations se font en ligne via le portail des bibliothèques, par téléphone ou par courriel. Le retrait des documents se fait lui à la bibliothèque. Pour les emprunts déjà en cours, il suffit de rapporter ses documents, qui seront mis en quarantaine avant d'être remis à disposition des usagers.