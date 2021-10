Normandie. Les zoos de Cerza et Jurques rouvrent leurs portes

Bonne nouvelle ! Après plus de deux mois de fermeture, le grand public va enfin pouvoir redécouvrir perroquets, ours blancs, girafes, lions et autres animaux de la savane dans le Calvados ! Les zoos de Cerza (Hermival-les-Vaux) et de Jurques ont annoncé leur réouverture, à partir du jeudi 21 mai, à la suite de l'accord du préfet du Calvados.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans à Jurques

Comme au parc d'Ecouves près d'Alençon, Alligator Bay près du Mont-Saint-Michel, Champrépus ou encore Biotropica dans l'Eure, l'accueil se fera avec des règles sanitaires très précises. Par exemple, à Jurques, le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans. À Cerza, il est fortement conseillé à partir de 10 ans et obligatoire pour accéder au Safari Train.

Certains lieux comme les aires de jeux ou encore les aires de pique-nique couvertes resteront fermés au public. Les restaurants et services de restauration rapide, eux, seront ouverts uniquement pour la vente à emporter. Concernant les billets, l'achat en ligne est amplement conseillé.

Pour les billets déjà achetés, des mesures sont à découvrir ici et là.