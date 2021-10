Val-au-Perche. Une première bougie pour la station-service municipale

Il y a quasiment un an que la station-service communale de Val-au-Perche est ouverte. Son installation devait permettre de répondre aux attentes des utilisateurs locaux. Un très bel exemple de dynamisme rural.

Depuis son ouverture, cette station-service vend en moyenne chaque mois plus de 200 000 litres de carburant. Plus de 4 600 clients l'utilisent : de mai 2019 à mars 2020, 45 534 transactions ont été enregistrées. "C'est un véritable service public proposé à la population, les tarifs sont réévalués deux à trois fois par semaine, pour rester toujours compétitifs", explique Sébastien Thirouard, premier adjoint au maire. Cette station-service fonctionne en libre-service 24h/24, avec un paiement par carte bancaire. Il est également possible d'acheter en espèces ou en chèque des tickets prépayés directement à la mairie. Cette station ne coûte pas un euro à la collectivité, puisqu'elle a été financée à 70 % par l'État et que l'autofinancement a été couvert par un emprunt sur dix ans, dont les échéances sont couvertes intégralement par les recettes dégagées.