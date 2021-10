Mortagne-au-Perche. Déconfinement : les Conseils municipaux impatients de s'installer

Dans les communes où une liste est élue depuis le 1er tour des élections municipales en mars dernier, cette dernière n'est pas installée à cause du coronavirus. Le feu vert gouvernemental va permettre de débloquer la situation. Par exemple, le lundi 25 mai, à Mortagne-au-Perche, Virginie Valtier va pouvoir succéder à Jacki Desouche. Même si les deux font partie de la même majorité, "on avait hâte", explique Virginie Valtier, qui constate que "beaucoup de choses ont été mises en stand-by". Malgré l'été qui va arriver très vite, et avec lui la pause liée aux congés, la priorité est évidemment la relance économique. "Je vais m'efforcer de renouer le lien avec toute la population de Mortagne, en essayant de n'oublier personne", explique l'élue.

