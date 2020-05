Saint-Jouin-Bruneval. Le 4x4 de deux pêcheurs, ne respectant pas le déconfinement, à l'eau

Mardi 19 mai dans la soirée, à Saint-Jouin-Bruneval, au sud d'Etretat, deux pêcheurs amateurs ont voulu retirer leur embarcation de l'eau mais ont vu l'ensemble partir à l'eau. Ce sont les gendarmes de Seine-Maritime qui relatent l'histoire. Pourtant, la plaisance est pour l'heure toujours interdite sur la commune de Saint-Jouin-Bruneval.

Hors de la zone de 100 km

Les pêcheurs ont été aidés par des personnes sur place. La remorque et le bateau ont pu être récupérés mais le 4x4 est resté à l'eau. Il sera évacué à marée basse. De plus, les deux plaisanciers avaient enfreint les règles du déconfinement, vivant à plus de 100 kilomètres et dans un autre département. Ils ont chacun reçu une amende de 135 €, sans parler du coût du remorquage.