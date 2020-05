Musique. La finale de The Voice sera bien diffusée en juin

C'est officiel, l'émission The Voice reviendra bien le mois prochain sur TF1, pour clôturer cette saison bousculée par la pandémie de coronavirus. Les coachs Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine seront de retour dans leurs fauteuils rouges (un peu plus espacés que d'habitude) et Lara Fabian, quant à elle, réagira en duplex depuis son lieu de confinement, au Canada. Ce lundi 18 mai, Nikos Aliagas a annoncé sur Instagram le retour de l'émission.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Voice TF1 (@thevoice_tf1) le 18 Mai 2020 à 8 :39 PDT

L'annonce a été faite aussi sur le compte Twitter de TF1, pour le plus grand plaisir des fans, heureux d'avoir le dénouement avant les vacances.

Rendez-vous donc sur TF1 le samedi 6 juin, à 21 h 05, pour apprécier cette fin de saison qui ne ressemblera à aucune autre. En effet, le public sera présent en nombre réduit, de façon à respecter les règles sanitaires ; les prestations des candidats et invités seront quant à elles enregistrées avant la diffusion ; en revanche, Nikos interviendra bien en direct sur le plateau pour dévoiler les demi-finalistes.

La finale est programmée le 13 juin.