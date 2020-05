SM Caen. Pierre-Antoine Capton travaille avec F.Clément, P.Dupraz rassure

Dans l'émission Club Foot du lundi 18 mai, l'intérêt de Pierre-Antoine Capton pour le processus de reprise du Stade Malherbe de Caen et le fait que cette vente soit devenue inéluctable ont été largement évoqués, notamment par Mathieu Billeaud (Foot Normand) qui confirmait peu après que l'homme de médias, patron des sociétés de production Médiawan et 3e œil, était en quête d'investisseurs.

Alors que le @SMCaen accuserait un déficit d'exploitation de 10 M€ cette saison et que les prévisions pour l'exercice 2020-2021 seraient encore plus alarmistes, @pacapton travaille à un projet de reprise du SMC avec l'assentiment des actionnaires du SMC10https://t.co/mdisuEs7HM — FOOT NORMAND (@FOOT_NORMAND) May 18, 2020

Reste à savoir si Pierre-Antoine Capton sera in fine, en capacité de réunir la bagatelle de 15 à 20 millions d'euros pour relancer le Stade Malherbe Caen, payer ses dettes et redevenir ambitieux pour croire à la montée en Ligue 1.

Mardi 19 mai, dans une interview donnée au Point, Pierre-Antoine Capton précise que "la situation s'est apaisée (entre les actionnaires). Autour du président Fabrice Clément, nous cherchons des solutions pour assurer la pérennité du club. Si je dois en faire partie, je le ferai. Le ballon rond et ce club où a joué mon oncle font partie de ma vie."

EXCLUSIF. Audiovisuel, Paris-Normandie, foot : les projets de Pierre-Antoine Capton https://t.co/XAu0czB5SL — Pierre-Antoine Capton (@pacapton) May 19, 2020

Si les tractations sont là hors terrain et s'il n'y a toujours pas de joueurs sur les terrains, l'entraîneur lui, a aussi donné de ses nouvelles. Et c'est pour adresser via son compte Twitter, un démenti sur son départ potentiel du côté de Toulon. Pas question pour Pascal Dupraz de quitter le SM Caen si l'on en croit ses propos :

A noter que l'ensemble du groupe Malherbiste a reçu une invitation à reprendre l'entraînement le lundi 22 juin. Date à confirmer sous réserves de potentielles décisions gouvernementales contraires.

