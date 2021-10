Coronavirus : vos questions, nos réponses. À quel moment les salles de sport vont-elles pouvoir rouvrir ?

Question : voilà bientôt deux semaines que nous sommes déconfinés, que nous retournons au travail… mais les salles de sport restent fermées. Jusqu'à quand ?

Réponse : si vous êtes impatient, les gérants de salles de sport le sont aussi après deux mois de fermeture. Leur réouverture pourrait intervenir début juin, lors de la phase 2 du déconfinement, comme les bars et restaurants. Mais ça reste au conditionnel. Les vestiaires, souvent exigus, devront sans doute rester fermés, et les salles devront respecter les 4 m² par pratiquant... Donc si la réouverture probable, elle se fera avec moins de monde et quelques machines seront sans doute inaccessibles, afin de respecter la distanciation.