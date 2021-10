Skip The Use revient avec le morceau "Cup of Coffee" après avoir conquis le public avec "Ghost" tiré de leur deuxième album "Can Be Late" sorti en janvier et certifié disque d'or.

Aujourd'hui, le groupe rock français de Mat Bastard propose un nouveau titre dynamique intitulé "Cup of Coffee"mixé par Adrian Bushby (U2, Placebo, Jamiroquai).

Avant le Zénith de Paris au mois d'avril 2013, Skip the Use seront en concert au Cargö à Caen le 10 novembre.