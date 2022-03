Normandie. "Allô, c'est la brigade Covid…" : comment sont appelés les malades et leurs cas "contacts" ?

C'est l'un des grands enjeux du déconfinement : identifier tous les malades du Covid-19 et les personnes qu'ils ont pu contaminer, ceux que l'on appelle les "cas contacts" (lire ci-dessous). Pour y parvenir, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a mis en place depuis lundi 11 mai des "brigades départementales" composées d'agents volontaires, chargés de remonter le fil. Déjà habitués à être en contact avec le public, ils ont été spécialement formés pour cette mission.

24 heures pour trouver les cas contacts

Dans le Calvados, par exemple, 40 à 50 agents sont mobilisés, sept jours sur sept, de 8 h à 19 h. "C'est un dispositif à géométrie variable selon l'évolution de l'épidémie. Nous pouvons aller jusqu'à 140 personnes, indique Jean-Joseph Robineau, directeur de la CPAM du Calvados, mais cette semaine, on ne croule pas sous les cas."

La mission des brigades Covid de l'Assurance maladie est de convaincre les malades mais aussi leurs cas "contacts" de s'isoler et de se faire tester, pour éviter à tout prix de contaminer d'autres personnes. "Nous pouvons comprendre qu'après deux mois de confinement, cela peut être compliqué de s'isoler à nouveau. A nous de leur expliquer que les enjeux sont au-delà d'un individu unique", explique Maxime, l'un des enquêteurs. Cette semaine, il a traité le cas d'un fonctionnaire, pour lequel il a fallu joindre cinq cas contacts, dont trois hors du foyer.

Moins de 3 % de Normands immunisés

Le dispositif repose donc beaucoup sur l'adhésion des citoyens à cette démarche. Lundi 11 mai, sur 1 064 prélèvements à l'échelle de la région, seuls 14 échantillons se sont avérés positifs. "C'est un effet du confinement", selon Christine Gardel, directrice générale de l'Agence régionale de santé, qui prévient : "L'immunité collective en Normandie est à 2,6 %, l'une des plus basses de France. Si on n'arrête pas les chaînes de transmission, on peut avoir une vague importante de cas, une déferlante".

"Cas contacts" : c'est quoi ? Outre les personnes qui partagent son foyer, font partie des cas contacts d'un malade les personnes face à qui il s'est exposé sans masque et sans distanciation, pendant plus de cinq minutes, dans les dernières 48 heures. Cela peut être des amis, des collègues... Les repas sont notamment un moment présentant des risques.