[Photos] Seine-Maritime. 12 000 collégiens de retour, des professeurs inquiets

109 collèges rouvrent leurs portes ce lundi 18 mai en Seine-Maritime. Seuls les élèves de 6e et de 5e sont accueillis pour le moment et sur la base du volontariat. Le respect des gestes barrières est obligatoire et des masques seront mis à disposition des agents, d'après le Département.

"Ce n'est pas une rentrée"

Environ 12 000 collégiens reprennent ainsi le chemin des classes dans le département, les autres poursuivent à leur domicile. "C'est une reprise, partielle, mais ce n'est pas une rentrée du tout", temporise Yves Dosdat, professeur dans un collège à Sotteville-lès-Rouen et représentant FO Éducation.

Il craint les journées qui ne seront "pas de l'instruction" mais plutôt "d'occuper les enfants et de voir un peu avec eux le travail qu'ils ont pu faire en distanciel". "Il n'y a plus de programme à suivre, de notes possibles, d'horaires communs à chaque établissement", poursuit-il en craignant que les collèges ne se transforment en "garderies".

Les salles de classe ont été réaménagées pour permettre la distanciation sociale entre les élèves. - Amaury Tremblay

Yves Dosdat demande également des détails concernant les enseignants qui vont continuer à proposer des cours à distance et tenir des classes en collège. "Normalement, ils ne sont pas censés participer à l'accueil et continuer à fournir du travail pour ceux qui ne viennent pas."

Incertitude pour les 4e et 3e

Les autorités espèrent un retour en classe des 4e et 3e avant la fin de la rentrée scolaire mais rien n'est sûr. "Tout le monde avance un peu au jour le jour", indique Yves Dosdat qui s'inquiète surtout pour la rentrée de septembre.

Les collégiens doivent attendre sur les points rouges, permettant de respecter la distance d'un mètre. - Amaury Tremblay

L'enseignant craint une "remise en cause du calendrier scolaire et de toute l'organisation de l'école" après cette expérience de l'enseignement à domicile pendant le confinement.

BONUS - Des collégiens de 6e parlent de leur rentrée :