Musique. Lorie Pester prépare un nouvel album, débuté avant le confinement

Sur un air latino, Ta meilleure amie, La positive attitude, vous avez forcément entendu au moins l'un des succès de Lorie désormais appelée Lorie Pester. Icône musicale à l'apogée des années 2000, la chanteuse a plutôt orienté sa carrière en tant que comédienne dans divers téléfilms et plus récemment au sein de la série Demain nous appartient. Mais la musique a toujours eu une place dans le cœur de Lorie Pester et, en ces temps difficiles, c'est une jolie nouvelle qu'elle nous apporte. Son neuvième album studio est en préparation !

La conception de ce bébé musical a démarré avant l'arrivée du Covid-19, puis tout s'est figé en raison du confinement, car elle ne pouvait plus se rendre à son studio. Face à cet obstacle, l'artiste a décidé de se faire livrer une bonne partie de son matériel à domicile, pour pouvoir enregistrer et ainsi avancer son opus. En plus d'une actualité musicale, la chanteuse pourrait avoir aussi prochainement une actualité littéraire.

C'est sûr, la jolie blonde fera parler d'elle dans les prochains mois…