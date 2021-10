Box-office des nouveautés de cette semaine au cinéma !

Avec 82.130 entrées enregistrées mercredi 19 septembre, "Jason Bourne : L'Héritage" emmené par Jeremy Renner réalise un démarrage solide. La performance de Jason Bourne : L'Héritage reste toutefois en deçà de celle de La Mort dans la peau (2004) et La Vengeance de la peau (2007), précédents volets emmenés par Matt Damon.

La comédie avec Catherine Frot, Les Saveurs du palais, se contente de la deuxième place, en affichant 32.121 entrées. En ajoutant les avant-premières, le film a attiré un total de 42.600 spectateurs. Le drame Quelques heures de printemps termine troisième, avec un peu moins de 15.000 entrées.

Sorties du 19 septembre : Top 1er jour France

01. Jason Bourne : L'Héritage. 82.130

02. Les Saveurs du palais. 32.121

03. Quelques heures de printemps. 14.299

04. Alyah. 2.645

05. Robot and Frank. 2.455

06. Captive. 1.162

07. Après la bataille. 669

08. For Ellen. 523

09. Le Sommeil d'or. 171

10. Teodora pécheresse. 166

11. The Oregonian. 17

-. The Big Year. n.c