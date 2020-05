Coronavirus : nos questions, vos réponses. Les balades à cheval en forêt sont-elles à nouveau possibles ?

Question : je possède un cheval. Est-ce que je peux me balader seule à cheval dans la forêt ? Cette sortie est-elle autorisée ?

Réponse : oui, c'est en accord avec cette annonce d'Édouard Philippe : "Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en respectant les règles de distanciation physique." Donc pas de soucis si vous êtes seule et que vous allez à moins de 100 km, ce qui laisse pas mal de marge ! L'usage du masque est obligatoire à l'écurie, mais ne l'est pas durant cette balade.

Si vous n'êtes pas seule, la réglementation fixe à 10 le nombre maximum de participants, en respectant la distanciation entre les cavaliers.