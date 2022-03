Port-Jérôme-sur-Seine. Le bac de Quillebeuf-sur-Seine reprend le service

Bateau. Le bac entre Quillebeuf-sur-Seine (Eure) et Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) sera de nouveau en service ce jeudi 14 mai. La traversée a été interrompue pendant la crise sanitaire du coronavirus. Le premier départ est à 5 h 30 à Quillebeuf et le dernier départ à 22 h 15 à Port-Jérôme. Le port du masque est obligatoire pour tous les piétons et tous les cyclistes âgés de plus de 10 ans.