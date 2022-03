Activités nautiques. L'autorisation entre les mains des préfets de département

"Suite aux mesures annoncées par le gouvernement, les activités nautiques seront possibles à partir du lundi 11 mai", annonçait vendredi 8 mai la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord, tout comme celle de l'Atlantique, précisant que cette ouverture était conditionnée au "respect des dispositions réglementaires qui seront prévues par les autorités portuaires, municipales et départementales concernées".

Un décret du ministère de la santé, publié mardi 12 mai au Journal officiel, indique finalement que, comme pour l'ouverture des plages, des plans d'eau ou des lacs, la décision d'autoriser ou non les activités nautiques ou de plaisance reviendra aux préfets de département, s'ils sont sollicités par les maires.

En cas de feu vert, la préfecture maritime renouvelle son appel à la prudence, après la longue période d'inactivité pendant l'hiver suivie du confinement. La pratique "implique une préparation rigoureuse et une vérification minutieuse de l'état du navire et des matériels de sécurité, des conditions météorologiques et des avis aux navigateurs".