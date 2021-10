Laval-Caen : le groupe caennais

Patrice Garande peut compter sur les retours dans son groupe de Nicolas Seube (suspension) et de Laurent Agouazi (blessure). Il a également convoqué Lenny Nangis et Kandia Traoré, qui font leur première apparition dans le groupe depuis le début de la saison. Patrice Garande a décidé de retirer Romain Poyet, Yannick Mboné et Neeskens Kebano pour leur donner du temps de jeu en CFA. Quant à Alexandre Raineau, le coach malherbiste a rappelé qu'avec le match de Coupe de la Ligue contre Toulouse la semaine prochaine, "il aura besoin de tout le monde".

Comme à chaque match 16 joueurs composeront l'effectif caennais:

Gardiens : Damien Perquis, Thomas Bosmel.

Défenseurs : Jean Calvé, Molla Wague, Jean-Jacques Pierre, Jérémy Sorbon, Raphaël Guerreiro

Milieux : Thibault Moulin, Fayçal Fajr, Laurent Agouazi, Nicolas Seube, Alexandre Cuvillier

Attaquants : Livio Nabab, Mathieu Duhamel, Kandia Traoré, Lenny Nangis