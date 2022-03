Ifs. Réouverture des écoles : "s'adapter au fur et à mesure"

Des entrées différenciées en fonction des classes, un sens de circulation au sein de l'établissement, des masques, des visières et même des surblouses pour les enseignants et les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). À Ifs près de Caen, l'école Paul-Fort, comme toutes les autres écoles de la commune, s'apprête à rouvrir avec le déconfinement.

Des visites préalables de l'école

Dans cet établissement, tous les parents n'ont pas fait le choix de renvoyer leurs enfants en classe. "En grande section, nous accueillerons 15 enfants sur 47, 29 sur 67 en moyenne section et 16 sur 37 chez les plus petits", explique André Rautureau, le directeur.

• Lire aussi. Calvados. Des écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre

"L'inquiétude est naturelle", reconnaît le maire Michel Patard-Legendre. Pour présenter son protocole de reprise, la Ville a organisé, le jeudi 7 mai, des visites des établissements. "C'est rassurant, tout est en place", estime l'élu. Ses services ont notamment travaillé à l'application des recommandations gouvernementales.

• Lire aussi. Caen. Retour à l'école pour tous mardi, de la petite section au CM2

"Bien évidemment, il faudra s'adapter au fur et à mesure. Il y a des situations auxquelles nous n'aurons pas pensé. Et puis, il y a des gestes qui ne sont pas innés et qu'il va falloir apprendre tout simplement", rappelle Kristell Durand, responsable logistique et conseillère prévention. Cette dernière a également travaillé sur les repas du midi, qui seront pris en classe par les enfants.

Écoutez-la Impossible de lire le son.

La fille de Mélanie Planchenault, représentante des parents d'élèves, retrouvera le chemin de l'école dès cette semaine. Après la visite de l'école Paul-Fort, la maman est partagée entre doutes et raison gardée.