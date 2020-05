Alençon. Déconfinement et reprise du travail : entre travaux et états des lieux, Orne-Habitat s'organise…

La reprise du travail le lundi 11 mai n'est pas simple pour toutes les entreprises. Par exemple, à l'office HLM Orne-Habitat, premier maître d'ouvrage dans l'Orne, avec plus de 11 000 logements. Si les réunions non-indispensables ont été reportées, si l'aspect bureautique est assuré en télétravail jusqu'à fin mai, en cas d'urgence, les salariés des services techniques doivent continuer à intervenir au domicile des particuliers, malgré le Covid-19 et les mesures de distanciation. De plus, les chantiers redémarrent…

"On ne retourne pas chez un locataire s'il n'est pas d'accord"

Durant le confinement, l'office a continué à fonctionner : urgences techniques, ordures ménagères, accueil téléphonique, mais aussi encaissement des loyers et paiement des fournisseurs, ainsi que, dans un tout autre domaine, identification des situations les plus fragiles, notamment chez les seniors. "Un comité de direction s'est réuni toutes les semaines depuis le confinement pour assurer un plan de continuité, nous allons garder le même rythme pour la sortie du confinement", explique Vianney Girard, directeur de la maîtrise d'ouvrage. "On ne retourne pas chez un locataire s'il n'est pas d'accord, souligne-t-il, et, en cas d'autorisation, le locataire est dans une autre pièce que celle où on intervient. On doit ensuite désinfecter toutes les zones de contact. Nos salariés sont équipés de gants, de masques, de visières…" Même chose pour un simple état des lieux : réalisé d'abord par le locataire, puis par Orne-Habitat. "On doit minimiser les contacts", explique Vianney Girard.

Reprise des chantiers

Les chantiers, eux, reprennent après deux mois d'interruption : "41 logements sont en cours de construction à Tourouvre, Mortagne-au-Perche, et Landisacq ; là ça va, parce que ces logements sont en construction, donc pas encore habités. Mais plus délicat, 460 autres logements sont aussi en cours de réhabilitation, et les entreprises qui ont besoin de trésorerie veulent vite reprendre le travail, on les comprend, souligne Vianney Girard, Du coup, il faut affiner la planification de chacune de leurs interventions." Orne Habitat travaille avec quelque 80 entreprises… "Et pour l'entretien, il faut aussi continuer à assurer la maintenance des chaudières, des VMC, des détecteurs de fumée… Là encore, dans des appartements qui sont occupés." Les entreprises de travaux ont dû s'adapter aux mesures de distanciations, d'où, après les Haut-de-France et la Bretagne, la signature le lundi 11 mai, à l'échelle de la Normandie, d'un Protocole de bonnes pratiques. Un testing sera pratiqué par Orne-Habitat auprès de ses locataires, pour s'assurer qu'il est bien appliqué.

Le retour à la normale ne sera que très progressif, à commencer par la réouverture des agences, le mardi 12 mai.