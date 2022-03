Seine-Maritime. Des maires annoncent demander la réouverture des plages

Le sujet fait débat sur tout le littoral normand, celui, très attendu par les riverains, de la réouverture des plages.

Édouard Philippe l'a précisé lors de la présentation de son plan devant la représentation nationale, l'interdiction doit rester la règle dans un premier temps. Devant la pression de parlementaires et de maires, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a précisé, le jeudi 7 mai, que l'ouverture des plages et lacs serait possible au cas par cas, sur autorisation du préfet.

Aux maires de chaque ville de présenter des garanties sanitaires suffisantes pour que l'ouverture devienne possible. Au Havre, le maire Jean-Baptiste Gastinne a précisé, via son compte Twitter, qu'il demanderait cette autorisation au préfet.

Dès le début de la semaine prochaine, je solliciterai le @Prefet76 pour la réouverture de la plage du #Havre dans le respect des mesures de distanciation physique. pic.twitter.com/kXGeKOHjkE — Jean-Baptiste Gastinne (@JBGastinne) May 8, 2020

À Dieppe, le maire Nicolas Langlois et le député Sébastien Jumel ont formulé une demande identique.