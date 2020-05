Saint-Lô Agglo. Crèches, transports, déchets… Les détails du déconfinement

Comme ailleurs, tout ne sera pas complètement prêt pour le lundi 11 mai et la vie et l'activité ne reprendront pas comme avant le confinement. Saint-Lô Agglo précise les modalités de ce déconfinement, pour ce qui la concerne.

L'accueil au public sera à nouveau ouvert au siège de l'Agglo et à la Tour Saint-Lô Agglo, à compter du mercredi 13 mai.

Le transport urbain va reprendre progressivement pour le réseau Slam bus et Slam transport à la demande. Les horaires vont être adaptés avec, par exemple, un passage toutes les 30 minutes sur la ligne 1, toutes les 30 minutes aux heures de pointe et toutes les heures en heures creuses sur les lignes B et C. La ligne S reste suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour les transports scolaires, tous les circuits reprennent le mardi 12 mai, avec un effectif qui ne pourra pas dépasser 25 % de la capacité totale du véhicule.

Les six crèches rouvrent

Les six crèches de Saint-Lô Agglo vont rouvrir dès le lundi 11 mai, avec un accueil maximum de dix enfants par établissement, soit 60 places contre 115 en temps normal. Les places sont réservées en priorité aux familles de soignants et agents des forces de l'ordre, aux enfants de professeurs et familles monoparentales, aux enfants d'agents de l'Agglo et aux couples d'actifs. Les matinées d'éveil du Réseau enfant-parents-assistants maternels ne reprendront qu'en septembre. Comme les crèches, les accueils de loisirs de l'Agglo rouvrent, avec 254 places, soit 39 % de la capacité habituelle.

Enfin, la collecte des déchets revient progressivement à la normale. La collecte des sacs bleus en porte à porte reprendra le 17 juin, celle des déchets verts la semaine du 8 juin. Celle des sacs jaunes a déjà repris fin avril. Dès lundi, 11 déchetteries sur 14 seront ouvertes sur le territoire de l'Agglo.