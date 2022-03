Normandie. Le 8 mai 1945 commémoré malgré la pandémie

"Restez à la maison… Et commémorez la Victoire du 8 mai 1945 aux fenêtres et aux balcons." Tel était le mot d'ordre du gouvernement, ce vendredi 8 mai, à l'occasion des 75 ans de la capitulation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Covid-19 oblige, les cérémonies dans les chefs-lieux de département à Rouen, Evreux, Caen, Saint-Lô et Alençon, ainsi que les dépôts de gerbe dans les autres communes, se sont déroulées sans public.

Le nombre de participants, lui aussi, était réduit au strict minimum : préfets, sous-préfets, maires, parlementaires et parfois un représentant des anciens combattants et un porte-drapeau.

Les préfectures du Calvados et de la Manche ont permis au public de suivre la cérémonie départementale en direct sur Facebook, de même que la cérémonie du Conseil départementale de l'Orne, à 18 heures.

🇨🇵 #Direct #8Mai 🇨🇵

"Aujourd'hui, nous commémorons la Victoire de ce #8mai1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande #Victoire du #8mai45. Notre plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard." https://t.co/qwRQhVQi2O