Calvados. Des écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre

Alors que le déconfinement devrait débuter lundi 11 mai en France, après deux mois d'épidémie de Covid-19, plusieurs mairies du Calvados ont décidé de laisser leurs écoles fermées, "jusqu'à nouvel ordre".

C'est le cas par exemple dans le canton d'Evrecy, au sud de Caen, à May-sur-Orne, Fontenay-le-Marmion ou Saint-Martin-de-Fontenay, qui comptent autour de 2 000 habitants. Dans les arrêtés municipaux publiés, les maires de ces communes disent l'impossibilité d'accueillir les enfants en respectant les préconisations du protocole sanitaire diffusé par le ministère de l'Education nationale.

C'est aussi le constat de Gérard Leneveu, maire de Giberville, à l'est de Caen. Le maire de cette commune de près de 5 000 habitants s'en explique dans une longue lettre adressée au préfet du Calvados, Philippe Court. Il y évoque par exemple la problématique de la restauration scolaire, du transport, de la circulation dans l'école... "Pour notre collectivité, il faudrait augmenter le nombre de salariés de plus de 60 % et avoir des produits et des équipements en nombre suffisant. Ce qui est impossible" affirme l'élu PCF. Il s'interroge en outre, dans sa lettre, sur les effets psychologiques des mesures sur les enfants qui seraient contraints d'appliquer des règles strictes.