Rouen. Koos Breukel : la complicité d'un père et de son fils

"Ce n'est pas le photographe d'un style", précise d'emblée Raphaëlle Stopin, commissaire d'exposition au Centre photographique. "Koos Breukel, s'il s'inscrit dans la tradition du portrait néerlandais avec son studio à l'ancienne où même les têtes couronnées sont passées est un artiste qui se cherche et renouvelle sa pratique sans cesse."

Ce dont témoigne cette exposition où sont présentés les portraits de son fils : "C'est une plongée dans l'intime. À travers ces portraits où l'on voit grandir son fils de sa naissance à ses 18 ans, on lit en filigrane le lien d'amour qui unit le père et son fils. J'ai découvert cet opus en 2018 au musée de la photographie d'Amsterdam et nous présentons pour la première fois cette partie méconnue de son travail en France."

Des portraits posés monumentaux et picturaux aux palettes chromatiques soigneusement étudiées ou qui empruntent leur forme au traditionnel album de famille.

Jusqu'au 23 mai au Centre photographique Rouen Normandie. Entrée libre. Tél. 02 35 89 36 96