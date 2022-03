Coronavirus : vos questions, nos réponses. Faut-il aller renouveler son titre de séjour périmé durant le confinement ?

Question : pour les titres de séjour arrivés à échéance, faut-il aller en préfecture dès lundi ?

Réponse : non, ce n'est pas la peine. Une nouvelle ordonnance a été prise le mercredi 22 avril, tous les titres de séjour, récépissés, autorisations provisoires de séjour et visas long séjour, expirés depuis le 16 mars et jusqu'au 15 mai sont prolongés de trois mois, sachant qu'il y avait déjà eu trois mois supplémentaires. Au total, ils ont donc été prolongés de six mois. Par exemple, un titre de séjour qui était valable jusqu'au 16 mars voit sa validité prolongée de six mois, jusqu'au 16 septembre. Attention, ça n'est valable uniquement que sur le territoire français, donc n'allez pas à l'étranger…