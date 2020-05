Normandie. Violences conjugales : des points d'accueil pour les victimes dans des supermarchés

"Violences conjugales - Appelez le 3919". Ce message apparaît désormais sur les tickets de caisse de certains commerces. Une idée lancée par le Monoprix du centre-ville de Caen et reprise dans toute la France. Ce supermarché fait partie des grandes surfaces de Normandie qui sont désormais des points d'accueil et d'information pour les victimes de violences. Il en existe également au Leclerc d'Yquelon-Granville et à l'Auchan de Cherbourg-La Glacerie.

Le message de prévention a fait son apparition sur les tickets de caisse. - DDCS 14

"A domicile, c'est parfois difficile pour une victime d'appeler car son conjoint est présent. Cela permet à la personne, sous couvert d'aller faire des courses, de se manifester auprès de l'accueil du magasin et d'appeler le 3919", détaille Alexandra Destais, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité de la Direction départementale de la cohésion sociale du Calvados, à l'initiative du partenariat avec le magasin caennais. Les salariés des supermarchés inclus dans ce dispositif national ont été sensibilisés. Ils peuvent communiquer aux victimes les numéros d'écoute comme le 3919, leur permettre de s'isoler dans un local pour téléphoner en toute confidentialité.

De l'affichage est mis en place dans les commerces. - DDCS 14

Le dispositif a été lancé pendant le confinement, les supermarchés étant des lieux autorisés pour les déplacements du quotidien. Pendant cette période, le gouvernement estime que les violences conjugales ont augmenté de 30 % au plan national. "Les plaintes ont diminué. Dans le Calvados, la gendarmerie en recense 44 depuis le début de l'année contre 99 à la même période l'an passé. Mais il y a plus d'interpellations et de gardes à vue pour violences intrafamiliales, souvent dues à l'alcool", poursuit Alexandra Destais. Les autorités redoutent aussi une recrudescence de ce type de faits au moment du déconfinement, quand certaines femmes souhaiteront se séparer de leur conjoint.

En cas d'urgence, pour rappel, il convient de joindre le 17 ou le 112 par téléphone ou d'envoyer un SMS au 114. Ces numéros sont gratuits et joignables 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.