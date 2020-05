Seine-Maritime. Covid-19 : la Protection civile propose son aide

En cette période d'épidémie, la Protection civile de Seine-Maritime mobilise ses 130 bénévoles pour venir en aide aux soignants et aux collectivités.

Des missions diverses

L'association assure par exemple un standard téléphonique pour la mairie de Grand-Quevilly (près de Rouen) pour écouter et rassurer les habitants. Deux bénévoles assurent tous les jours une permanence (02 35 68 93 01) et appellent les personnes vulnérables de la commune au quotidien pour prendre de leurs nouvelles. La Protection civile pourrait également organiser la collecte des masques commandés par la métropole de Rouen pour les communes de Grand-Quevilly et Malaunay. La distribution serait sécurisée, avec installation d'une tente avec une entrée et une sortie différentes.

Autre mission pour l'association : l'aide aux EHPAD. Sept établissements de la région du Havre ont fait appel à ses services depuis une quinzaine de jours. Les bénévoles de la Protection civile organisent des visioconférences entre les résidents et les familles et aident aux visites physiques des proches.

L'association ne pouvant plus assurer ses activités habituelles (la tenue de postes de secours et les formations en secourisme), ses ressources sont au plus bas. La Protection civile lance un appel aux dons.