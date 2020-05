Coronavirus : vos questions, nos réponses. L'état d'urgence sanitaire prolongé va-t-il retarder le déconfinement ?

Question : "J'ai du mal à comprendre, l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet, cela veut dire qu'on ne pourra pas se déplacer à plus de 100 km jusqu'au 24 juillet ? Car j'ai réservé une semaine de vacances en Bretagne, en maison, début juillet."

Réponse : Visiblement, il y a confusion sur les termes. L'état d'urgence, cela vous concerne, mais pas directement. Vous, ce qui vous concerne, c'est le déconfinement qui devrait débuter le lundi 11 mai. L'état d'urgence sanitaire, en simplifiant à l'extrême (désolé pour les puristes), c'est une législation qui permet au gouvernement de passer outre certaines réglementations habituelles, mais aussi de confiner les gens malades ou de fermer les frontières. Ce n'est pas ça qui vous empêchera d'aller en Bretagne en juillet.

Mais attention, malgré le début de déconfinement le lundi 11 mai, vous n'aurez pour l'instant pas le droit d'aller à plus de 100 km de chez vous. Pour espérer pouvoir aller plus loin, il faudra attendre la prochaine étape, dont on sait déjà qu'elle aura lieu vers le 2 juin.