Coronavirus : vos questions, nos réponses. Pourra-t-on aller se promener dans les parcs et jardins lundi 11 mai ?

Question : les parcs publics vont-ils rouvrir dès le lundi 11 mai ?

Réponse : Oui ! Ça nous paraît extraordinaire, alors qu'il y a deux mois on ne se posait même pas la question ! Mais attention, tout dépendra de la couleur de votre département ! Si au 11 mai, vous vous situez dans un département rouge, vous ne pourrez pas profiter des parcs et jardins publics. Si vous habitez en zone verte (le cas de toute la Normandie pour l'heure), cela sera possible.

Les cimetières rouvriront aussi le lundi 11 mai.