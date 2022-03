Musique. Confiné dans son manoir, Drake dévoile une mixtape surprise

Quand confinement et printemps s'associent, les projets fleurissent. C'est au tour de Drake de prendre tout le monde de court en dévoilant un projet surprise intitulé Dark Lane Demo Tapes, une mixtape de 14 titres sur laquelle on retrouve des collaborations avec Chris Brown, Playboy Carti, Young Thug ou encore Future. Sur cette mixtape, on retrouve également le tube Toosie Slide, dont la chorégraphie cartonne sur TikTok.

Drake a également confirmé qu'il sortirait son 6e album cet été.