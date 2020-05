[En images] Rouen. Premiers aménagements cyclables liés au déconfinement

Si les chantiers qui ont démarré avant le confinement ont repris ce lundi 4 mai à Rouen, de nouveaux ont aussi commencé. C'est le cas, sur la rive droite, du quai Gaston-Boulet et de l'avenue du Mont-Riboudet. Il s'agit du premier aménagement "tactique", c'est-à-dire profitant de la baisse du trafic routier et du déconfinement prochain pour laisser plus de place aux modes de transport doux.

Une première voie aménagée

Les ouvriers se sont déployés dès le matin pour neutraliser la voie de droite de ces deux axes. De la peinture jaune permet de distinguer cette voie désormais réservée aux cyclistes et des plots, notamment en béton, sont apposés pour les séparer du trafic routier.

Deux autres aménagements de ce type doivent être mis en place prochainement sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie (MRN) qui doit dévoiler prochainement le calendrier. C'est notamment l'association Sabine qui a porté ces idées, présentées lors d'une réunion avec la MRN le mercredi 29 avril.

La nouvelle voie cyclable au niveau du quai Gaston-Boulet. -

"Il reste beaucoup à faire pour améliorer la situation, finaliser les promesses, traiter techniquement les propositions non étudiées, envisager la mise en place de nouveaux aménagements sur des itinéraires pour lesquels nous recevons des suggestions ou des sollicitations de la part des habitants", déclare l'association Sabine, dans un communiqué, après la présentation du plan d'action de la MRN.

Les aménagements ont débuté ce matin pour réserver une voie aux cyclistes. -