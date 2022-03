Votre horoscope signe par signe du samedi 9 mai

BELIER

Vous décidez, amis Bélier , de faire bouger un peu les habitudes familiales. Dans ce but, vous vous lancez à la recherche de toutes nouvelles activités d’intérieurs

TAUREAU

Vous entraînez tout votre entourage dans vos nouveaux petits délires. Comme prévu, certains apprécieront, d'autres un peu moins. Ne forcez pas les choses, et surtout ne les imposez pas.

GEMEAUX

Votre curiosité vous fait découvrir de nouvelles tendances qui pourraient améliorer votre forme ou souligner votre charme. Peu vous importe d’être le premier à les essayer tant qu'elles fonctionnent !

CANCER

Gentillesse et générosité régissent votre comportement. Vous avez envie de chouchouter vos proches en guise d'affection. Vous vous montrez attentionné, et vos gestes traduisent une grande tendresse pour celles et ceux que vous aimez

LION

Avoir le sens des responsabilités, oui, mais si cela vous démange la bouche, il vaut mieux, éviter de dire aux autres comment ils doivent vivre...

VIERGE

le fait de devoir attendre quelque chose pourrait bien vous plomber le moral, et vous donner sérieusement à réfléchir. Ne vous torturez pas trop les neurones, apprenez plutôt à accepter les choses comme elles viennent, sans chercher à les contrôler.

BALANCE

C'est l'heure de proposer des activités communes comme une belle soirée devant une série, un bon repas en famille, une soirée jeu de société …

SCORPION

Vous êtes plutôt en forme, mais ce petit regain d'énergie ne vous suffira pas pour compenser la fatigue et le stress accumulé. Alors, freinez vos élans...

SAGITTAIRE

Vous déciderez d'entamer un dialogue avec votre partenaire pour comprendre ce qu'elle attend de vous actuellement. Cet échange sera très bénéfique

CAPRICORNE

Si vous avez des enfants, vous prendrez du temps pour eux, quitte à remettre à plus tard des contraintes du quotidien qui s'accumulent

VERSEAU

Si votre famille, en particulier vos enfants vous exprime des souhaits qui sont irréalisables dans l’immédiat, pourquoi ne pas en faire un projet à réaliser plus tard ?

POISSONS

Pensez à vous embellir davantage, car c'est bon pour le moral ! Sinon, si vous estimez que ce n'est pas le moment opportun, des activités de décoration vous feront également le plus grand bien.