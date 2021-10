Basket : Mondeville est prêt pour le grand départ

Les quatorze équipes de Ligue féminine disputeront sur un week-end la première journée du championnat de France au stade Pierre de Coubertin. Mondeville affrontera le Hainaut Basket, "une équipe pas facile à manoeuvrer" d'après Hervé Coudray, nanti d'un capital confiance conséquent. Les matchs de préparation ont montré que les Mondevillaises étaient dans la continuité de leur excellente saison passée.

Un groupe complet

"C'est encourageant, au moins mathématiquement puisqu'on a obtenu huit victoires pour une seule défaite, mais ça ne reste que des matchs de préparation. La compétition est toujours différente." Dans une atmosphère proche de ces rendez-vous officiels, l'USOM a réussi sa répétition générale – la finale de l'Open de Basse-Normandie – dimanche 16 septembre devant Bourges. Au lendemain de leur large victoire sur Namur (Belgique, 79-48), les Normandes ont battu le champion de France en titre sur un panier au buzzer d'Amanda Lassiter (63-61). Elles avaient réalisé pareille performance huit jours plus tôt à Amboise. "Bourges avait des blessées (Cathy Joens et Endy Miyem), tempère Hervé Coudray. Elles étaient tout de même plus prêtes que la semaine dernière. De notre côté, on a joué de manière plus intelligente. C'était intéressant dans l'aspect tactique."

La palette mondevillaise s'agrandit et la grave blessure de Touty Gandga (rupture des ligaments croisés du genou, six mois d'absence minimum) n'est pas venue chambouler la donne. Si sa remplaçante, la jeune suédoise Binta Drammeh (20 ans), doit encore trouver ses marques dans le collectif, l'ensemble reste prometteur et les recrues sont à la hauteur des attentes.

Aminata Konaté, blessée à l'épaule, devra encore attendre de trois à six semaines pour le prouver en compétition. Amanda Lassiter, meilleure marqueuse mondevillaise sur les matchs de préparation, est déjà en grande forme de son côté. Mondeville a les cartes en main pour remplir son objectif : rester parmi les quatre meilleures équipes de France.