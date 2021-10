Les places pour la Foresti Party Bercy s'arrachent au cinéma

Il n'y a pas que sur scène que la Foresti Party Bercy s'arrache. Pathé Live annonce avoir écoulé plus de 60.000 places pour la diffusion cinématographique du spectacle, retransmis en direct du Palais omnisport de Paris-Bercy dimanche 23 septembre à partir de 20h. Un record pour l'entité spécialisée dans la retransmission de spectacles vivants en salles.



A la manière du spectacle de Florence Foresti en lui-même, passé de cinq à huit dates, sa retransmission ciné a vu son parc d'écrans passer de cent cet été à plus de 200 actuellement.



De nombreux cinémas du réseau Gaumont-Pathé, plus d'une cinquantaine, participent naturellement à l'opération. Pathé Live retransmettra aussi le spectacle chez Kinepolis, Cinéville, Cap-Cinémas ainsi que dans des salles indépendantes dont la liste est disponible à l'adresse www.pathelive.com/fr/sp/evenements/foresti-party-bercy



Voir la bande-annonce de Foresti Party Bercy au cinéma ci-dessous.