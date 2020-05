Podcast. Confinement : le saint " du travail "

Lu dans la presse en début de semaine, la liste des fêtes quotidiennes à souhaiter. Au jour du 1er mai, notre tintin du confinement découvre avec surprise la saint… " du travail ". Comme un clin d'œil à ce temps incertain et bouleversé, à ce présent inédit et au burn out qui peut surgir chez ceux qui ont continué à… travailler.