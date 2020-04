Le Havre. Plan de relance pour les très petites entreprises

Le Havre Seine Métropole et la région Normandie s'associent pour créer un dispositif d'aide directe aux entreprises et indépendants du territoire. Environ 800 sociétés vont pouvoir bénéficier d'une aide de 1 000 à 1 500 euros.

Il s'agit d'un dispositif complémentaire au Fonds national de solidarité (FNS). Ce dernier est destiné à venir en aide aux petites entreprises (0 à 10 salariés), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales durement touchés par la crise sanitaire. Pour y prétendre, ces sociétés doivent déclarer une baisse d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

Une baisse de chiffre d'affaires entre 30 et 50 %

Le fonds de solidarité régional et local s'adresse aux petites entreprises de moins de trois salariés, aux indépendants, aux artisans et commerçants qui n'ont pas bénéficié du FNS. Il s'agit d'un dispositif complémentaire pour venir en aide aux entreprises dont la baisse du chiffre d'affaires est entre -30 et -50 %. La communauté urbaine du Havre va y consacrer un million d'euros (60 % de Le Havre Seine Métropole et 40 % de la Région Normandie). Les entreprises qui souhaitent plus d'informations peuvent appeler le guichet unique 02 35 52 22 00. Une plateforme numérique sera mise en place à la mi-mai. L'agglomération Fécamp Caux Littoral a aussi mis en place ce fonds de solidarité.