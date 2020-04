Alençon. Un 1er mai 2020 sans manifestation dans l'Orne, ou presque…

Le 1er mai sera "confiné mais pas muet" dans l'Orne. Pas de traditionnel défilé des syndicats, mais CGT, FO, Solidaires et FSU appellent "à manifester depuis chez soi", avec des pancartes et banderoles à ses fenêtres et balcons. La même demande est exprimée par La France insoumise et le NPA. À la Halle au blé à Alençon, à 10 h 30, une action sera organisée dans le respect des règles de distanciation, "pour que le jour d'après ne ressemble pas au jour d'avant, voire en pire", annoncent les organisateurs.