Orne. Le SOS de Normands bloqués depuis six semaines en Algérie

C'est un véritable appel au secours. Deux Normands, Saïd et Sylviane, d'Echalou, près de Flers, et le couple de parents de celle-ci, 73 et 80 ans, sont bloqués en Algérie depuis le début du confinement, sans le moindre avion pour leur retour. Un an après son mariage, un couple d'Ornais est parti à Tighilt Ferhat, un village près d'Alger, pour passer deux semaines dans la famille du mari, Saïd. C'est alors que le confinement a été imposé le mardi 17 mars. Les vols internationaux ont été stoppés.

Retour initial prévu le 26 mars

Ils devaient rentrer le jeudi 26 mars, mais un mois après cette date, ils sont toujours coincés en Algérie, sans avion pour rentrer "et sans réponse ni de l'ambassade de France ni du Consulat à Alger, dont les bureaux restent fermés et qui ne répondent pas au téléphone, bien que leur mission soit de faciliter le rapatriement des 2 ou 3 000 Français qui seraient encore bloqués sur place, et même si selon leurs déclarations à la presse algérienne, ces services se disent mobilisés 7 jours sur 7", explique Sylviane Durand. "Mais quand on les appelle, il y a juste un disque qui tourne et qui explique que pour le coronavirus, ils ne peuvent pas renseigner." Aucune nouvelle non plus du ministère français des aAffaires étrangères, malgré leur inscription sur le site Ariane. Les tentatives pour rentrer en France par les quelques vols qu'Air France effectue encore, restent des échecs : "On envoie des SMS tous les jours, c'est la loterie..." "La situation est particulièrement préoccupante car les médicaments manquent ", alerte Sylviane. "Leur seule réponse, c'est de nous dire de nous les faire envoyer par notre famille en France. C'est 'démerdez-vous' !"

"On est démoralisés, prêts à pleurer..."

Sylviane désespère de rentrer à Echalou pour reprendre son travail d'aide à domicile indépendante. Pour l'instant, l'intervention du député de la circonscription où réside le couple n'y a rien changé. Heureusement, les Français sont hébergés dans la famille de Saïd. " Les autorités disent dans les médias qu'il n'y a que les binationaux qui restent actuellement bloqués en Algérie, mais c'est mensonge. Mon nom c'est Durand, difficile de faire plus français... mais on est toujours ici. On a créé une page Facebook des Français bloqués en Algérie et on est loin d'être les seuls à y être abandonnés." Le plus difficile, explique Sylviane, "c'est d'être à attendre sans savoir à quel moment on va pouvoir rentrer chez nous. On n'arrête pas de contacter l'ambassade, le consulat, Air France, et on n'a aucune réponse, on se demande combien de temps cela va encore durer..."