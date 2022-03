Seine-Maritime. Les secouristes de la Croix Blanche se transforment en livreurs

En cette période de confinement, la Croix Blanche de Seine-Maritime a fait évoluer ses missions. L'association, créée en 1892, est installée en Seine-Maritime à Fontaine-la-Mallet, près du Havre.

Elle forme habituellement des secouristes (une vingtaine de formateurs) et assure la sécurité de grands événements, comme la course l'Amazone, la fête de la mer du Havre, la fête de la musique ou encore la fête du cirque au château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc (environ 80 secouristes bénévoles). Se retrouvant sans activité au début du confinement, les bénévoles de l'association ont proposé leur aide différemment. Ils assurent des livraisons de colis alimentaires pour le Centre communal d'action sociale du Havre. Les secouristes sont aussi venus en renfort des bénévoles des Restos du Cœur (pour préparer les colis et les livrer). Ils font également des courses pour des particuliers ou encore livrent des médicaments pour les pharmaciens.

Caroline Lassarat, secrétaire générale de la Croix Blanche 76

Des tâches qu'ils sont prêts à accomplir jusqu'à la reprise de leur mission première, le secourisme.