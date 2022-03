Alençon. Déconfinement : les coiffeurs face à un raz-de-marée ?

Selon un sondage, près de deux tiers des Français voudraient aller chez le coiffeur dès le début du déconfinement, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde !

Si le ministre Bruno Le Maire a confirmé depuis déjà une dizaine de jours la réouverture des salons de coiffure dès le lundi 11 mai, il va falloir faire preuve de patience pour y obtenir un rendez-vous. Et surtout, il va falloir réussir à y respecter les règles de distanciation entre les différents coiffeurs qui travaillent dans un même salon mais aussi bien sûr avec les clients. Il faut donc des chasubles jetables et des masques. Voire des séparations en plexiglas... Hervé Roy est coiffeur à son compte sous l'enseigne " Hair-V " depuis 22 ans, cours Clémenceau à Alençon, avec deux salariés. " Jamais je n'aurais pensé avoir à vivre une telle situation", explique-t-il, alors qu'il n'arrive pas à s'imaginer "devoir travailler 8 heures chaque jour, 6 jours sur 7… avec un masque sur le nez. Et encore moins sur celui de ses clients. Comment faire un tour d'oreille ou une couleur sur les cheveux ? ", s'interroge, dubitatif, le professionnel.