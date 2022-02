Lillebonne. Réouverture du cimetière deux jours par semaine

En accord avec la préfecture de Seine-Maritime, le cimetière monumental de Lillebonne (rue d'Alincourt) rouvre au public, les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. La municipalité invite les habitants au respect des règles applicables pendant cette période de confinement : disposer de son attestation de déplacement dérogatoire (en cochant la case "Déplacements pour motif familial impérieux"), appliquer les gestes barrières et les distances de sécurité préconisées.