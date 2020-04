Orne. Le Conseil départemental lance un plan de rebond pour les TPE

Le Conseil départemental de l'Orne vient de décider d'un plan "Orne-rebond", doté de plus de quatre millions d'euros.

Ce plan est spécifiquement à destination des très petites entreprises de proximité, particulièrement touchées par la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19. Son objectif est de préserver les activités de proximité et d'aider au redémarrage et à la mutation d'activité des TPE. Il concerne les commerçants, les artisans, les professions libérales, jusqu'à 10 salariés, en complément des aides déjà existantes de l'État. La procédure dématérialisée est à effectuer sur le site internet du Département. Elle permet de très vite recevoir une subvention de 500 €. Un second volet permet aux mêmes petites entreprises ornaises de se moderniser.