Prix Bayeux. Ed Vulliamy, reporter de la "génération Sarajevo", présidera le jury

C'est un reporter de la "génération Sarajevo" qui présidera du 5 au 11 octobre 2020 le jury du prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Il s'agit du Britannique Ed Vulliamy, âgé de 66 ans, grande plume du Guardian et de The Observer.

Correspondant de guerre en Irlande du Nord, en Bosnie, en Irak et dans de nombreuses autres zones de conflit, il a vu son travail de journaliste et ses livres récompensés à plusieurs reprises, et reçu notamment le prix Amnesty International pour son engagement en faveur des droits de l'Homme.

En 2006, il est le premier journaliste, depuis le procès de Nuremberg, à témoigner dans une affaire de crime de guerre. C'était devant la cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas, avec, sur le banc des accusés, Slobodan Prajlak, ancien chef militaire croate de Bosnie.

Les journalistes ont jusqu'au 15 juin pour envoyer leurs reportages photo, radio, télévision et presse écrite traitant d'une situation de conflit ou d'un fait d'actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie. Ils doivent avoir été réalisés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. Pour le prix du jeune reporter, la catégorie concernée est la photo. Le reportage présenté devra être réalisé entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

