Météo du mardi 18 septembre

Peu à peu, ce temps gris et pluvieux progresse vers le Massif-Central puis vers le nord des Alpes et le Jura en après-midi.



Plus au nord, entre la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, le Poitou-Charentes et la Lorraine, après une matinée souvent grise, les éclaircies semblent s'élargir l'après-midi mais dans une atmosphère plus fraîche.



Le risque d'ondée se limitera aux rivages de la Manche, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie.



Près de la Méditerranée, les éclaircies résisteront malgré les débordements nuageux parfois nombreux qui s'accompagneront d'un risque d'averses dans l'intérieur en après-midi.



Belle journée sur la Corse.



Les températures du petit matin seront comprises entre 8 et 15 degrés du nord au sud, 16/17 sur les régions les plus méridionales. Les maximales perdront quelques degrés par rapport à la veille et varieront entre 16 et 22 degrés sur une moitié nord-ouest et 22 à 26 degrés de Midi-Pyrénées à l'Alsace jusqu'à la Méditerranée.