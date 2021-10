"Your Body" nouveau single de Christina Aguilera avant l'album "Lotus" en novembre

La chanteuse a indiqué sur son compte Twitter que l'album sortirait en novembre. Elle précise que le titre, Lotus, lui a été inspiré car il s'agit "d'une fleur incassable, qui survit même sous les conditions les plus extrêmes et parvient à fleurir". Cet album apparaît, pour l'artiste, comme une "renaissance". Le premier single de cet opus a été produit par Max Martin et Shellback.



Lotus succédera à Bionic, sorti en 2010 et écoulé à 310.000 exemplaires aux Etats-Unis, selon Nielsen SoundScan. Christina Aguilera est actuellement jurée dans l'émission The Voice, diffusée sur NBC.



Site : www.christinaaguilera.com